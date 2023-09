Pensioni di invalidità | in arrivo gli aumenti e gli arretrati Ecco cosa sapere

Leggi su blowingpost

(Di domenica 3 settembre 2023) Sulleminime è stato confermato l’incremento, mente per ledinon è stato confermato ancora alcun aumento. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale ledisaranno interessate dagli incrementi al costo della vita. Il governo Meloni è al lavoro per inserire all’interno della prossima Manovra di Bilancio alcuni interventi sulleanche se non sarà inserita una vera e propria riforma strutturale, che potrebbe arrivare nel 2025. Pertanto, nella prossima Finanziaria non ci sarà alcun intervento volto a superare i limiti introdotti dalla Riforma Fornero, ma ci sarà la proroga di alcune misure previdenziali già operative, tra cui Quota 103, Ape Sociale ed Opzione Donna. Scopriamo in questa guida a quanto ammontano gli ...