PAYBACK | Uno Street Fight veramente divertente e grazie a diversi interventi il Judgment Day vince i titoli di coppia

(Di domenica 3 settembre 2023) Altro match titolato e questa volta è lo Steel Cityvalido per gli Undisputed WWE Tag Team Championship fra i campioni Sami Zayn e Kevin Owens contro ilDay rappresentato da Finn Balor e il Mr. Money In The Bank Damian Priest con ilDay che si gioca buona parte del proprio futuro in questo match. Parte il rissone generale Il match come prevedibile si trasforma subito in una rissa e gli oggetti la fan subito da padrone. Con Owens e Zayn che si divertono a prendere a mazzate il povero Finn con i Kendo Stick dopo avergli messo un bidone in testa.a Priest però il JD riesce a ribaltare la situazione e riesce a tenere testa ai campioni con i due che almeno nelle fase iniziali sembrano non mostrare nessun segno negativo uno nei confronti dell’altro. Ma nel ...

8 agosto - 'Il Rapporto OSMED pubblicato oggi dall'Agenzia Italiana del Farmaco si confermastrumento prezioso, con una grande quantità di informazioni. Alcune evidenze danno però a mio ...a ...... BNL e Hello!Bank che permettono di partecipare al programma. Il programma consente di ... voucher odegli articoli inseriti nel catalogo. Per individuare la carta di credito più adatta ......2 miliardi delche pesa sulle aziende del biomedicale. Non ha invece approvato il ddl Concorrenza (che rappresentadegli obiettivi del Pnrr per il 2023), dando però il via libera a...

LA Knight ha sconfitto The Miz a Payback 2023 The Shield Of Wrestling

Terzo match di serata ed è tempo di match titolato infatti a sfidarsi sono Austin Theory e Rey Mysterio in un rematch valido per lo U.S. Championship con Theory che vuole a tutti i costi riconquistarl ...Il pubblico va in visibilio perché a fare il suo ingresso è John Cena che viene introdotto come il più grande di tutti i tempi. John ci dà il benvenuto e ci dice che dopo il primo fantastico match non ...