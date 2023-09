Patto di stabilità | servono alleanze e la ratifica del Mes Parla Pittella

Leggi su formiche

(Di domenica 3 settembre 2023) Le notizie che arrivano dall’Istat non sono lusinghiere. Il Pil italiano, nel secondo trimestre, registra una contrazione di 0,4 punti. Una frenata superiore ai pronostici, con la quale il governo dovrà fare i conti. A maggior ragione considerando il fatto che, a determinare questo scenario, è una poderosa contrazione del consumo interno: 0,7 punti. All’orizzonte, per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, questo non è l’unico nodo da sciogliere. A livello interno, l’impegno più gravoso sarà la stesura della manovra (con una “coperta” sempre più corta). Mentre a livello europeo, anche in vista delle elezioni in primavera, i fronti aperti riguardano la revisione deldie ladel Mes. In entrambi i casi “il rischio da evitare è quello dell’isolamento dell’Italia”. A dirlo a Formiche.net è l’ex vicepresidente del ...