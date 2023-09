(Di domenica 3 settembre 2023) Giornata di conferme ai Campionatidi, competizione in fase di svolgimento a Ponte di Legno, complice i segmenti più cortid’e di, due gare che hanno datorisposte molto interessanti, anche più del previsto. Nelled’in quello che è di fatto una sorta di mini Campionato Nazionale a imporsi con margine sono stati Alice Piazzi-Alessandro Bozzini, abili a raccogliere 65.54 (45.53, 22.01) tenendo a debita distanza Caterina Locuratolo-Jacopo Russo e Anna Sartori-Andrea Di Punzio, rispettivamente secondi e terzi con 59.32 (39.90, 19.42) e con 46.65 (29.82, 16.83). Ilaria Mattioli-Manuel Rossi sono ...

... alla biblioteca storica e al museo con esposizione di Volumi antichi a cura del Gruppo Giovani Povegliano in Villa Balladoro Ore 20.30 dimostrazione scuolaVigasio Ore 21.30 "...La 14enne torrecusana Lucia Pia Bucciano vola sui pattini ed è già campionessa nazionale di. Ha vinto, classificandosi al primo posto, il campionato nazionale diACSI 2023 '18° Memorial R. Gentilini' di Riccione. Ha eseguito brillantemente la sua coreografia di salti e piroette volteggiando sicura nella pista davanti ai giudici ...... domani il laboratorio del gusto su carne e salumi di 'Chenamos in Carrela' Laboratorio... ingresso dai parcheggi del parco di Monte Claro fronte pista di. Per prenotazioni e ...

Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2023: giochi apertissimi nella danza, bene gli azzurri delle coppie d'artistico OA Sport

La Pattinatori Estensi organizza corsi di pattinaggio artistico a rotelle che offrono benefici fisici e mentali. I corsi ripartiranno il 13 settembre con lezioni gratuite per decidere se iscriversi.Poche sorprese nella specialità individuale femminile, gara che ha chiuso la seconda giornata del Junior Grand Prix 2023 di Linz, secondo appuntamento della rassegna itinerante di pattinaggio artistic ...