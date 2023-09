Parma | Pecchia | «Reggiana? Non è un punto guadagnato e nemmeno due persi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Serie B pareggiato con laFabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Serie B pareggiato con la. PAROLE – «Non è undue. Abbiamo fatto la partita, potevamo essere più puliti, noi abbiamo giocato e loro si sono difesi. Poi abbiamo rischiato nei contropiedi ma abbiamo tenuto bene il campo. Vedo tanti aspetti positivi su cui lavorare. Non era una partita come le altre, tutti viviamo in città ed il messaggio era molto chiaro. È naturale che nei primi minuti ci sia stato un po’ di tensione».