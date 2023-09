Parlamento riparte | il piano dei lavori per Camera e Senato

Già,il treno della giustizia. Ma il piede è sbagliato. Al via le audizioni, alla Camera, per separare le carriere dei magistrati, pm da una parte, giudici dall'altra. E per riscrivere le regole ...Alla cerimonia nella capitale belga parteciperanno i rappresentanti del Consiglio d'Europa, delEuropeo e della Commissione europea. Proprio da Bruxelles, inaugurando uno dei primi ...Per lui la Legge di Bilancio attesa inil prossimo autunno dipenderà in gran parte '... (Leggi qui: Stellantis,la produzione: meno male che c'è S3 ). Borgomeo, il Cigno Nero e la ...

Riapre il parlamento: ecco tutti i nodi sulla giustizia Domani

Sfilano le stesse persone, gli stessi presidenti, dell’Anm Santalucia, dell’Anac Busia, delle Camere penali Caiazza, del Cnf Greco, dell’Anci De Caro. Sanno tutti cos’hanno da dire. Sono stati sentiti ...Opposizioni scatenate sui referendum. Ieri è partita, sul sito www.referendum24.online, la raccolta firma on line per 14 quesiti proposti dal ...