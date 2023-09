Parco eolico Lizzano | confronto nel circolo PD

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 3 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Necessaria una sintesi a margine dell’assemblea pubblica tenuta presso ilPd di, e alla quale hanno preso parte, tra gli altri anche il Consigliere regionale Michele Mazzarano, il Consigliere del Presidente della Regione Mino Borraccino e la segretaria provinciale del Pd di Taranto, Anna Filippetti.Il tema, che ha richiesto un attento approfondimento e che ancora sarà oggetto diper il partito, è il progetto delche interesserà il versante orientale della provincia ionica. Antonio Lecce, segretarioPd: “Innanzitutto esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per come si è svolta la discussione, per la qualità degli interventi e la competenza di coloro che vi hanno preso parte. Le ...