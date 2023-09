Papa Francesco in Mongolia | ' Dialogo per fermare le guerre'

(Di domenica 3 settembre 2023) su Tg. La7.it - "Permettetemi di rivolgermi a voi così, come fratello nella fede con i credenti di Cristo e come fratello di tutti voi, in nome della comune ricerca religiosa e ...

Comincia così il discorso diall'Hun theatre di Ulan Bator , in occasione dell'incontro ecumenico e interreligioso con i rappresentanti delle confessioni presenti in Mongolia . ...'La chiusura, l'imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimentano tensioni e compromettono la pace'. Questo l'avvertimento di, nell'incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni presenti in Mongolia. Il pontefice ha poi sottolineato che 'l'altruismo costruisce armonia e dove c'è armonia c'...Le religioni, insieme e senza confusioni, possono rappresentare per l'umanità attuale una via unica di armonia e ricerca del vero senso della vita. Questo l'invito venuto dadalla Mongolia dove oggi, presso l'Hun Theatre di Ulaanbaatar, ha partecipato ad un Incontro Ecumenico e Interreligioso."Le tradizioni religiose, nella loro originalità e diversità, - ...

Mongolia, il Papa: passino le nuvole della guerra, diamoci da fare per un avvenire di pace Vatican News - Italiano

