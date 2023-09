Papa | Dialogo per porre fine a conflitti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilesorta i leader mondiali a scegliere la strada dell'incontro e delperai. Il Pontefice, durante un incontro ecumenico interreligioso in Mongolia, ha sottolineato come "la chiusura, l'imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica" rovinino la fraternità, alimentando tensioni e compromettendo la pace. Da Bergoglio anche un monito sulla religione: "Non ci deve essere nessuna confusione tra credo e violenza".