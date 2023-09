"Berrettini tornerà, ma ha lo stesso problema di: gambette che non reggono un busto così forte" , aveva detto il quasi 90enne Pietrangeli e sulle stesse colonne del quotidiano milanese gli ...Sarà. Ma lo affronto con piacere, e chissà se con le mie arti da vecchietto che ne ha viste e fatte di tutti i colori, non riesca a trovare qualche pertugio nel suo gioco" . Finora non c'è ...... super - resiliente, sempre in forma, dai "nani maledetti" Solomon e Dibbs dell'era -agli ... "Sì, i risultati quest'anno non sono stati quelli che speravo, ma ero pronto ad una stagione...

Panatta, la dura replica a Pietrangeli: "Ego spropositato. E ha rotto i..." Corriere dello Sport

L'ex azzurro risponde alle accuse del suo ex capitano di Davis: scontro sul paragone con Berrettini e sulla serie tv dedicata al trionfo del 1976 ...«Quando diventi molto anziano, perdi la memoria...». Risponde così Adriano Panatta al Corriere della Sera a Nicola Pietrangeli che lo aveva accusato di averlo tradito.