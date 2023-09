Pallavolo | Europei | Italia ko 3-0 con l' Olanda | amaro 4° posto per le azzurre

(Di domenica 3 settembre 2023) Bruxelles, 3 set. - (Adnkronos) - L'chiude con un4°l'Europeo difemminile. Dopo la sconfitta in semifinale per 3-2 con la Turchia leperdono anche la sfida per il bronzo con l'. A Bruxelles nella finalina le 'orange' si impongono 3-0 con parziali di 25-23, 28-26, 25-20.

... visto che in pochi giorni la città è stata teatro della World Cup di Ginnastica Ritmica, dei Campionati Mondiali di Scherma, dei CampionatiFemminili di(nella vicina Monza, che ha ...Le azzurre mirano a conquistare il loro terzo podio consecutivo agli. L'amarezza per la sconfitta contro la Turchia è ancora palpabile, visto che la squadra sembrava essere molto vicina all'...Italia - Olanda, oggi domenica 3 settembre la sfida per il bronzo aglidi volley. Dopo la sconfitta al tiebreak in semifinale con la Turchia, le azzurre dellaaffronteranno il match finale per il 3° - 4° dalle ore 16.30 al Palais 12 di Bruxelles. L'...

(DIRE) Roma, 3 Set. – La Pool A del Campionato Europeo maschile di pallavolo si è spostata nelle Marche per vivere quattro giorni di grande pallavolo in quello che sarà a tutti gli effetti lo sprint ...Bruxelles, 3 set. – (Adnkronos) – L’Italia chiude con un amaro 4° posto l’Europeo di pallavolo femminile. Dopo la sconfitta in semifinale per 3-2 con la Turchia le azzurre perdono anche la sfida per ...