Pagliari | “Per questo mercato voto altissimo al Milan e a Moncada”

Marchegiani, Mancini,, Marcolini. All. Lattanzi TERNA ARBITRALE: Lorenzo Carlo Ferroni di ... Paolucci (C) NOTE: osservato 1' di raccoglimentole vittime dell'incidente ferroviario di ...... Nunzia Gobbi , Marialuisae Luca Caraffa , ha rimarcato l'importanza e l'apporto fondamentale dei volontari, non solo in termini economici, ma soprattuttoil valore civico che esprimono ...... ai nastri di partenza della Serie A L'agente spiega: 'la vittoria del campionato vedo Milan ed Inter davanti assieme al Napoli, ma attenzione alla Juve che senza coppe può fare male'....

Il mercato. Preso un rinforzo per Pagliari Ecco Lipari dalla Juve Next Quotidiano Sportivo

Sabato di campionato nel girone B di Lega Pro. Dopo gli anticipi di ieri (1 settembre), Carrarese-Fermana 3-0, Pontedera- Sestri Levante 2-0, Lucchese-Perugia 0-0, Rimini-Arezzo ...L’agente spiega: “Per la vittoria del campionato vedo Milan ed Inter davanti assieme al Napoli, ma attenzione alla Juve che senza coppe può fare male”. Pagliari si sofferma poi proprio sui bianconeri ...