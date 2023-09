Pagelle Torino-Genoa 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 3 settembre 2023) Ledi1-0, con iai protagonisti e ildel match della terza giornata di. Successo in extremis per i granata, che conquistano i tre punti grazie a un gran gol di Radonjic al 94?. Beffa enorme per il, che si era difeso con le unghie e con i denti ma ad un passo dal traguardo ha commesso un errore fatale (targato Hefti) e perso un punto prezioso. Di seguito le(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 5.5 (st 37? Lazaro sv), Ricci 6.5, Linetty 6 (st 30? Ilic 6), Vojvoda 6; Tameze 5.5 (st 19? Seck 5.5), Vlasic 6 (st 19? Radonjic 7); Zapata 6 (st 19? Pellegri 6.5). A disposizione: Gemello, ...

COLLABORATORI: Giaveno di Pinerolo e Contro di. AMMONITI: 11' Dansu (S), 48' Del Buono (P), 44' st Picone Chiodo (S). LEIN AGGIORNAMENTOASSISTENTI: Samuele Stevanin di Nichelino & Dario Ameglio di. LECUNEO OLMO Dia 6 Voto quasi di ufficio per lui, inoperoso per gran parte della partita per quanto riguarda le parate; ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24:- Genoa Ledei protagonisti del match trae Genoa, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: dopo il primo tempo. FLOP: dopo il primo tempo. ...

Pagelle Torino-Genoa: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Radonjic entra e decide la partite nel recupero, male Vlasic che poi esce per infortunio: le pagelle di Torino-Genoa ...Finisce 1-0 la sfida tra Torino e Genoa grazie ad un gol da campione di Radonjic a recupero inoltrato, che salva Juric e condanna Gilardino ...