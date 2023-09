Pagelle Lecce-Salernitana 2-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 3 settembre 2023) Ledi2-0, con iai protagonisti e ildel match della terza giornata di. Altri tre punti per i salentini, che ottengono una prestigiosa vittoria e salgono a quota a 7 punti, al quarto posto. Gara decisa dalle reti di Krstovic, dopo appena 6 minuti, e di Strefezza, che in pieno recupero ha trasformato un calcio di rigore. Mastica amaro invece la, ancora a caccia del primo successo stagionale. Di seguito le. HIGHLIGHTS(4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Pongracic 6, Gallo 6 (32? st Dorgu 6.5); Rafia 6 (17? st Blin 6), Ramadani 6.5, Kaba 5.5 (17? st Gonzalez 6); Banda 5.5 (25? st Strefezza 6.5), Krstovic 7 ...

... il primo può essere calcolato come una grande plusvalenza visto che illo prese da semi sconosciuto per 2,5 milioni di Euro e lo ha valorizzato rivendendolo a 15+3 ma toglierlo dalla metà ...e Salernitana sono pronte a scendere in campo in occasione della partita della terza giornata ... Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti.Sportface vi racconterà in tempo reale il campionato di Serie A 2023/2024 con classifiche,, ...Cagliari - Udinese su Dazn e Sky ore 15.00 Frosinone - Sassuolo su Dazn ore 15.00 Monza -su ...

Primavera 1, Lecce-Juventus: le pagelle dei bianconeri Mondoprimavera

Il Lecce scende in campo solo dopo l’intervallo ... avvicinando Rafia alla punta e poi inserendo Krstovic al momento utile per prendersi un punto pesante Qui le pagelle della Salernitana.Finisce 2-0 il match tra Lecce e Salernitana, valido per la 3° giornata di Serie A: decidono il neo acquisto salentino Krstovic insieme a Strefezza ...