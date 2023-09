Pagelle Empoli-Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

(Di domenica 3 settembre 2023) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Danilo, Berisha: Caputo, Vlahovic VOTI: a fine partita.

Buonissimo l'arrivo di Maxime Lopez dal Sassuolo, ma anche lo scommettere su Mbala Nzola attaccante che si stava sprecando in quel di Spezia, l'esterno Parisi dall'è una certezza come ......l'di Zanetti che sogna un altro sgambetto dopo quello della scorsa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le......aver ben salda la presa sulle redini di quest'inizio campionato dopo la vittoria sull'. Un'... LE... in aggiornamento

Primavera, Empoli-Roma: le pagelle dei toscani Mondoprimavera

Radonjic entra e decide la partite nel recupero, male Vlasic che poi esce per infortunio: le pagelle di Torino-Genoa ...SOMMER 6 - Terzo clean sheet consecutivo, in una serata in cui l'unico a impegnarlo seriamente è Sottil in due circostanze. Non benissimo sul primo intervento, decisamente più efficace il secondo.