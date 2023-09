Padovan | «Bastoni sta bene! Ha tante qualità | merita la Nazionale»

(Di domenica 3 settembre 2023)ha elogiato Alessandroche ancora una volta, tra le file dell’Inter, sta mostrando le sue grandi. Il pensiero del giornalista. MERITI ? Giancarlo, a Sky Sport, ha affermato: «Alessandrosta bene, ha fatto sempre bene. È bravo, è umile, si adatta. Habuonee con laItaliana deve giocare» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... Sommer; Darmian, De Vrij,; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO. COM PER IL COMMENTO DEL DIRETTORE GIANCARLO... Sommer; Darmian, De Vrij,; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO. COM PER IL COMMENTO DEL DIRETTORE GIANCARLO