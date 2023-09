Orsi polari minacciati dal surriscaldamento | la certezza della scienza

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 3 settembre 2023) In un pionieristico studio, gli scienziati affermano di aver trovato per la prima volta un legame tra le emissioni di gas serra provocate dall’uomo e i tassi di riproduzione e sopravvivenza degli. Un passo avanti importantissimo per superare gli ostacoli riguardo la protezionespecie. Secondo l’organizzazione per la conservazione degli animali Polar Bears International, glivivono in 19 gruppi sparsi in tutto l’Artico, che vanno dal Canada agli Stati Uniti, dalla Russia alla Groenlandia e alla Norvegia. La dipendenza dal ghiaccio Steven Amstrup, scienziato capo emerito di PBI e coautore dello studio, spiega che queste popolazioni vivono in condizioni diverse, ma dipendono tutte dalla calotta polare per nutrirsi, per trovare le loro prede principali, due specie di ...