Orsa Amarena | parla l' uomo che ha sparato | Non vivo più

È a pezzi Andrea Leombruni, l'uomo indagato per aver sparato il colpo di fucile che ha ucciso l', la sera del 31 agosto alla periferia di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. "Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, ...commenta L'uomo che ha ucciso l'dice di temere ritorsioni e di vivere nella paura. 'Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più', ha detto. 'Ricevo in continuazione telefonate e messaggi di morte, hanno ...... il 56enne di San Benedetto dei Marsi accusato di aver sparato un colpo di fucile nella notte tra giovedì e venerdì all'simbolo del Parco Nazionale dell'Abruzzo - Lazio e Molise. L'...

La procura ha notificato un avviso di garanzia al 56enne di San Benedetto dei Marsi accusato di aver ucciso l'orsa Amarena. Intanto il pubblico ministero ha nominato un esperto di balistica… Leggi ...Giallo per un murales: era spuntato a poca distanza da casa dello sparatore di Amarena infatti un murales che ritrae un cacciatore che spara con la scritta 'giustizia', ma nel primo pomeriggio al ...