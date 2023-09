Orsa Amarena | l' uomo che ha sparato esce allo scoperto | ' Sono minacciato non vivo più'

(Di domenica 3 settembre 2023) L'responsabile dell'uccisione dell'ha esposto i suoi timori e l'angoscia che sta vivendo attualmente. 'tre giorni che non dormo e non mangio, nonpiù', ha dichiarato. '...

San Benedetto. 'Ho ucciso, ma ora non vivo più, è ingiusta questa violenza contro e e la mia famiglia'. A parlare è Andrea Leombruni accusato di aver sparato all'con un fucile da caccia. 'Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, messaggi; hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta ...L'uomo responsabile dell'uccisione dell'ha esposto i suoi timori e l'angoscia che sta vivendo attualmente. 'Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più', ha dichiarato. 'Ricevo costantemente telefonate e messaggi ...L'uomo accusato di aver ucciso brutalmente l', Andrea Leombruni , ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura per il reato di uccisione di animale per crudeltà o senza necessità. Il 56enne ha sparato all'nella notte fra ...

