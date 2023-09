Orsa Amarena | avviso di garanzia a cacciatore indagato Nuovo avvistamento dei cuccioli

San Benedetto dei Marsi. Paride Minervini è stato nominato perito balistico per le indagini sull'uccisione dell'. Si occuperà del compito di studiare e tracciare l'esatta traiettoria del colpo di fucile che ha ucciso il plantigrado, rispetto alla posizione dell'indagato. Minervini, esperto di fama ...Corsa contro il tempo per salvare i cuccioli chestava ancora ...'L'uccisione dell'rappresenta un gesto sconsiderato per diverse ragioni, sia d'interesse scientifico, sia sociale, sia economico; ma soprattutto è la manifestazione di una pericolosa sottocultura che ...

Individuati i cuccioli dell'orsa Amarena uccisa in Abruzzo, si teme per la loro vita RaiNews

San Benedetto dei Marsi. Paride Minervini è stato nominato perito balistico per le indagini sull’uccisione dell’orsa Amarena. Si occuperà del compito di studiare e tracciare l’esatta traiettoria del ...Intanto è stato annullato il sit-in previsto oggi a San Benedetto dei Marsi per protestare contro l'uccisione con una fucilata dell'orsa Amarena. Come spiegato dai militari la manifestazione promossa ...