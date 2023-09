Orsa Amarena Assofido parte offesa nell’inchiesta di Avezzano

(Di domenica 3 settembre 2023)– Codacons: In caso di illeciti pronti a chiedere risarcimento al responsabile dell’uccisione– Codacons si costituisceaperta dalla Procura disulla morte dell’, uccisa con una fucilata a San Benedetto dei Marsi. “In qualità di associazione a tutela degli animali, abbiamo deciso di intervenire nel procedimento penale come– spiega-Codacons – La vicenda potrebbe infatti configurare ipotesi penalmente rilevanti e una violazione delle norme ambientali a tutela degli orsi. E se saranno accertati illeciti dalla magistratura, siamo pronti a chiedere un risarcimento ...

San Benedetto dei Marsi. Paride Minervini è stato nominato perito balistico per le indagini sull'uccisione dell'. Si occuperà del compito di studiare e tracciare l'esatta traiettoria del colpo di fucile che ha ucciso il plantigrado, rispetto alla posizione dell'indagato. Minervini, esperto di fama ...'L'uccisione dell'rappresenta un gesto sconsiderato per diverse ragioni, sia d'interesse scientifico, sia sociale, sia economico; ma soprattutto è la manifestazione di una pericolosa sottocultura che ...AGi - Una task Force composta da carabinieri forestali, Guardia parco, veterinari ed esperti sta pensando di fare un tentativo utilizzando le reti, per la cattura dei due cuccioli dell', uccisa nella notte tra giovedì e venerdì . Operazione che però può essere fatto solo al calare del buio. Invece, un primo tentativo di prelevarli è purtroppo fallito: è stata ...

Individuati i cuccioli dell'orsa Amarena uccisa in Abruzzo, si teme per la loro vita RaiNews

Intanto è stato annullato il sit-in previsto oggi a San Benedetto dei Marsi per protestare contro l'uccisione con una fucilata dell'orsa Amarena. Come spiegato dai militari la manifestazione promossa ...La Procura della Repubblica di Avezzano ha notificato un avviso di garanzia ad Andrea Leombruni, il cacciatore 56enne di San Benedetto dei Marsi accusato di aver ucciso a fucilate nella notte del ...