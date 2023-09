Oroscopo | dal 3 al 9 settembre 2023

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 3 settembre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’settimanale. Uno sguardo alle stelle die alle loro previsioni. Ci siamo! Il gran rientro dalle vacanze è alle porte! Questo è un passaggio dell’anno vissuto da molti come il secondo Capodanno tra nuovi propositi e progetti che potrebbero accompagnarci per tutto l’inverno.– velvetgossipIl Sole e Mercurio in Vergine regaleranno ancora un’ottima velocità di pensiero ai dodici segni dello zodiaco, come anche Marte in Bilancia che donerà ai segni d’aria una marcia in più. Ma ora scopriamo cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 3 al 9. Le stelle della settimana Partiamo col segno dell’Ariete! A voi del primo segno dello zodiaco le stelle vi tranquillizzano! Nel ...