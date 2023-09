Orange Cassidy sul suo match contro Jon Moxley | “Non so cosa accadrà”

(Di domenica 3 settembre 2023) Nelle ultime settimane ci sono stati parecchi scontri fra il Blackpool Combat Club ed, affiancato dai Best Friends. Questa rivalità ha portatoa difendere con successo il suo International Championshipl’ex amico Wheeler Yuta durante la puntata del 16 agosto di AEW Dynamite. La faida è poi proseguita culminando nel violentissimo Stadium Stampededi domenica scorsa a Wembley, dove il BCC è uscito sconfitto a seguito dello schienamento di Claudio Castagnoli proprio da parte del Freshly Squeezed. Questa notte, nel main event di All Out, l’International Champion è chiamato ad una nuova difesa titolata, stavoltaJon. “Ci si può aspettare che ilsia pieno di momenti inaspettati” Parlando ai ...

Orange Cassidy: "Non può esserci AEW senza la ELITE" World Wrestling

Il campione International riconosce il valore del gruppo che ha portato alla nascita della compagnia in cui milita.Orange Cassidy in una recente intervista ha esaltato l'Elite, definendola fondamentale per la nascita della All Elite Wrestling.