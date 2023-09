“Ora vi dico la verità su Barbara D’Urso” Myrta Merlino rompe il silenzio | lo ha voluto dire

(Di domenica 3 settembre 2023) Finalmente, il momento tanto atteso è alle porte: lunedì 4 settembre,prende il timone di Pomeriggio Cinque su Mediaset. Questo segna l’inizio di una nuova avventura per l’ex conduttrice di La7, che affronta la sfida di far dimenticare al pubblico di Mediaset i tanti anni in cuiè stata alla guida del programma pomeridiano. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha condiviso le sue emozioni riguardo a questa nuova esperienza e ha affrontato anche il discusso cambiamento nella conduzione del programma. A giugno, alla chiusura dell’ultima edizione di “Pomeriggio Cinque”,aveva annunciato il suo ritorno a settembre. Tuttavia, le cose hanno preso una piega diversa, e il programma pomeridiano di Canale 5 è ...

"Sì, una partita molto buona, nonperfetta, ma quasi. Sono riuscito a esprimere in campo ... quanta ne servità" Credo che Alcaraz sia uno dei giocatori più fisici del mondo e anch'io mi ...purtroppo va in nazionale, mentre Guendozi aveva fatto i preliminare di Champions ed era molto ... Ed è una cosa chesolo perché abbiamo vinto altrimenti sembra una scusa. Nondi più sennò ...non ho parlato ancora con il CT, non vedo l'di iniziare questo nuovo percorso. Ci tengo anche se sarà per me l'ultimo europeo, voglio farlo in maniera perfetta. E' un gruppo buono che con ...

Kindle 2022 per un autunno PIENO di letture, ora costa di meno Webnews.it

Il ministro della Difesa attacca Schlein: "Dica che vuole uscire dalla Nato". L'ala riformista dem in rivolta: "Ora nel partito bisogna discutere" ...