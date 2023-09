Oppenheimer | l’uomo bomba atomica

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 3 settembre 2023) È da poco uscito nelle sale italiane e già è diventato una…di polemiche:. C’era proprio bisogno di un film sulche inventò la? ( Tra l’altro, in tempi di una guerra dove chi l’ha iniziata minaccia di lanciarne una o più)? Si, c’era bisogno, almeno secondo noi. Più che altro per sapere che, nonostante la sua terribile invenzione, Oppheneimer non era un guerrafondaio. E solo dopo aver capito la potenza di morte della sua invenzione, cercò di allertare il mondo e si sentì colpevole per sempre. I fisici hanno conosciuto il peccato (J.dopo l’esplosione delladi Hiroshima). Lo scienziato scovato dal Governo USA Come Faust,tentò di rinegoziare il patto, e fu punito per ...