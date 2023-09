ONE PIECE | sentite il cast del live-action con le voci dei doppiatori originali dell' anime VIDEO

(Di domenica 3 settembre 2023) Curiosi di sentire che effetto fanno i Mugiwara in versionecon ledeigapponesidi ONE? Netflix ha ilperfetto per voi. Ildi ONEè approdato su Netflix, e tra le opzioni audio è possibile anche trovare la lingua giapponese, che come annunciato in precedenza, prevede la presenza deiper i Mugiwara. E se eravate curiosi di scoprire come fosse l'effetto finale, la piattaforma ha condiviso ilche fa per voi. Da Mugiwara a Mugiwara Ora che ildi ONE...

, un adattamento fedele ma poco coraggioso. La serie mette in scena la prima grande saga del manga, uno dei tre grandi titoli, assieme a 'Naruto' e 'Bleach', degli anni 2000. Su ...Il live - action diè approdato su Netflix , e tra le opzioni audio è possibile anche trovare la lingua giapponese, che come annunciato in precedenza, prevede la presenza dei doppiatori originali dell'anime per ...Il live - action diè finalmente su Netflix , e come c'era d'aspettarsi, nonostante lo show sia piuttosto fedele al materiale di partenza, vi sono anche delle grosse differenze rispetto al manga ... Sentiamo ...

One Piece Netflix è un successo globale: battuti record di Mercoledì e Stranger Things Everyeye Serie TV

Gli adattamenti presentano, per definizione, delle variazioni sul tema rispetto al materiale da cui prendono origine: One Piece non fa eccezione e, pur mantenendo una innegabile fedeltà allo spirito ...One Piece ha finalmente fatto il suo debutto su Netlix e il live-action ha superato il record di Stranger Things e di Wednesday.