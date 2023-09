One Piece | perché la serie funziona come il manga

Leggi su screenworld

(Di domenica 3 settembre 2023) Sono 26 anni che Eiichir? Oda ha mollato gli ormeggi e nel tempo, su quella barca chiamata One, ci siamo saliti tutti. Qualcuno ha deciso di diventare parte integrante della ciurma, altri hanno solo condiviso un tratto della propria rotta con quella di Luffy e compagni. Una storia editoriale e poi multimediale senza precedenti ed era quindi solo una questione di tempo prima che ne arrivasse una trasposizione in live action. Un passaggio delicato e molto temuto, non a torto visti i precedenti con le trasposizioni di questo tipo. Si sentirà lo spirito d’avventura? Avranno rispettato la natura dei vari personaggi? Saranno stati in grado di replicare l’atmosfera tipica della ciurma? Il 31 agosto ladi Oneè approdata su Netflix, ha risposto a tutte le nostre domande e ha ricordato i motivi per cui, negli anni, ci siamo ...