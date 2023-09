(Di domenica 3 settembre 2023) I numeri parlano: 24 milioni di click sul sito.it, 7.500 partecipanti ai vari eventi, 1.607 ballerini solo per il Ballo in Bianco, la più grande lezione alla sbarra mai concepita (il video è diventato virale). Ma, 7-10 settembre) è già destinata a battere i record della scorsa edizione, con 2.300 danzatori iscritti all’evento clou in piazza Duomo, che per la prima volta sarà trasmesso in diretta su Rai 1, il 10 settembre. ...

... a Milano si balla! Cosi e stato l'anno scorso in occasione di, la festa della danza e di tutte le forme di danza, pensata e organizzata da Roberto Bolle (.it ). Con la ...... a Milano si balla! Cosi e stato l'anno scorso in occasione di, la festa della danza e di tutte le forme di danza, pensata e organizzata da Roberto Bolle (.it ). Con la ...

OnDance 2023, appuntamento con Roberto Bolle a Milano Io Donna

Il cuore di Milano diventa una sala da ballo per quattro giornate piene, da giovedì a domenica, con un’edizione che Roberto Bolle ha voluto ancora più pop e ...Affinità elettive: l'étoile e la prima ballerina del Teatro alla Scala condividono non solo passione, talento & amicizia, ma anche una visione precisa della loro missione d'artisti. Come dimostra la n ...