Omicidio Carlo Alberto Dalla Chiesa | il ricordo dell’Arma dei Carabinieri

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il 3 settembre del 1982 quando in un agguato mafioso venivano trucidati a Palermo, in via Isidoro Carini, il generale, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Era giunto a Palermo da poco più di tre mesi, dove aveva accolto una nuova sfida contro la mafia, accettando di vestire i panni di Prefetto del capoluogo siciliano. Quella sera del 3 settembre 1982,viaggiava sulla sua auto A112 con la moglie Emanuela Setti Carraro quando, alle 21.15, l’auto fu affiancata da una BMWquale partirono raffiche di kalashnikov che uccisero il prefetto e la consorte. Nello stesso momento, l’auto con a bordo l’autista e ...