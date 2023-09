Olbia-Cesena oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 3 settembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di. La compagine sarda, dopo aver disputato un buon torneo nella scorsa stagione, ha intenzione di provare a raggiungere una salvezza tranquilla con un occhio verso la zona playoff. Il club bianconero, invece, dopo la delusione playoff della scorsa stagione, cercherà nuovamente di conquistare la promozioneinB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...Lecco - Catanzaro Spezia - Como Ternana - Bari 20.45 Cittadella - Venezia SERIE C 16.15 Atalanta U23 - Virtus Verona Legnago Salus - Arzignano Pro Patria - Giana Erminio 20.45...Siamo finalmente arrivati alla prima gara del campionato di serie C targato 2023/24 (al Nespoli). Da domenica si fa sul serio, da ora in avanti ogni giocata può essere importante per il raggiungimento dell'obiettivo finale, non si scherza più e la parola passa ...Ilvolerà adcon 20 giocatori, 9 dei quali under. Assenti gli squalificati Silvestri, Saber e Kargbo, fuori per infortunio Coccolo, Toscano rischia di non avere a disposizione neppure ...

Calcio. Anteprima Olbia-Cesena. Greco: "Niente alibi siamo l’Olbia" Olbianova.it

Mister Toscano: "Finalmente si è chiuso il mercato e non si parlerà più di arrivi e partenze, siamo riusciti a costruire un gruppo competitivo, ora serve una nostra identità di squadra".Non si ferma il weekend d'apertura della Serie C 2023-2024: quest'oggi ben nove saranno le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il primo turno dell'edizione numero 50 della terza serie calcist ...