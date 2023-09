Nuovi guai per Fabrizio Corona | fermato alla guida dai carabinieri a Milano

(Di domenica 3 settembre 2023), l’ex fotografo dei vip, è stato coinvolto in un altro incidente legale nei pressi dell’aeroporto di Linate, aL’uomo è statoda una pattuglia deidopo aver effettuato una manovra azzardata lungo l’arteria stradale che porta all’aeroporto. Tuttavia, la sorpresa è stata scoprire chestavando senza patente, il cui ritiro risale al 2012. La ricostruzione dei fatti Le autorità hanno multatopersenza patente e lo segnaleranno al tribunale di Sorveglianza per valutare eventuali violazioni del regime di affidamento in prova. Secondo una prima ricostruzione, la manovra imprudente diha attirato l’attenzione deidel ...

🔊 Ascolta l'articolo Multato per guida senza patente Fabrizio Corona, l'ex fotografo dei vip, è incappato in ulteriori problemi legali a Milano. Lungo la strada che porta all'aeroporto di ...per Fabrizio Corona. A Milano, lungo l'arteria stradale che porta all'aeroporto di Linate, l'ex fotografo dei vip ha compiuto una manovra azzardata proprio davanti a una pattuglia dei ...per l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. A Milano, lungo l'ateria stradale che porta all'aeroporto di Linate, ha fatto una manovra azzardata proprio davanti a una pattuglia dei ...

Fabrizio Corona, nuovi guai: cosa è successo stavolta Adnkronos

Secondo il ministro Giorgetti il Superbonus “ingessa la politica economica lasciando margini esigui agli altri interventi” ...L’uomo è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri dopo aver effettuato una manovra azzardata lungo l’arteria stradale che porta all’aeroporto. Tuttavia, la sorpresa è stata scoprire che Corona ...