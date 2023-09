Nuoto | Coppa Len | poker azzurro nella 10 km di Veles

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 settembre 2023), 3 set. – (Adnkronos) – Dominio assoluto dell’Italfondoquinta tappa dellaLen di, in Macedonia.10 chilometri maschile quattro azzurri nelle prime quattro posizioni. Vince allo sprint Pasquale Giordano. Il 19enne di campano – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli e allenato da Pietro Bonanno – tocca in 1h56’15”78, beffando Mario Sanzullo – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, seguito da Fabrizio Antonelli – secondo in 1h56’15”781 e Giuseppe Ilario (Fiamme Oro) terzo in 1h56’16”66. Quarto, per meno di due decimi, è Vincenzo Caso (Fiamme Oro) in 1h56’16”80.prova femminile vittoria della magiara Bettina Fabian che allunga sul gruppo delle migliori dopo l’ultimo rifornimento e si impone in 2h07’21”45, precedendo la tedesca Lea Boy in 2h07’34”72 e ...