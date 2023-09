Nordcorea simula attacco nucleare | l’avvertimento agli Usa

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha annunciato di averto unmissilisticoper avvertire gli Stati Uniti del “pericolo di guerra”. Pyongyang, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampana Kcna, nell’ambito di unazione di untattico ha lanciato diversi missili da crociera, alcuni dei quali equipaggiati con testate nucleari finte. Le esercitazioni, riferisce Kcna, “avevano lo scopo di avvertire i nemici dell’effettivo pericolo di guerra”. Le esercitazioni sono state condotte all’alba di sabato e hanno coinvolto “due missili da crociera strategici a lungo raggio con testate nucleari finte”. L’messo in scena è ...

