Nina dei lupi | Sara Ciocca | È necessaria un' attenzione in più verso il nostro pianeta

(Di domenica 3 settembre 2023) Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il cast didei, film dal 31 agosto 2023 in sala che è stato presentato all'80esima Mostra del cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori. Presentato nella sezione Giornate degli Autori all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia,deiè una pellicola di genere postapocalittico diretta dal regista Antonio Pisu, ispirata all'omonimo libro di Alessandro Bertante; una storia di crescita che mette al centro l'adolescente, una ragazza che dopo una catastrofe naturale provocata da un'eccezionale tempesta solare, vive con suo padre in un villaggio dell'Alto Adige isolato dal mondo esterno. L'umanità, infatti è allo sbando, gli apparecchi elettronici non funzionano più e nel resto del mondo vige la legge del più forte. Nel ...