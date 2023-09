Nessuna sorpresa per il rallentamento della crescita. Il commento di Zecchini

Leggi su formiche

(Di domenica 3 settembre 2023) Un attento osservatore dell’evoluzionenostra economia non dovrebbe trovare niente di sorprendente negli ultimi dati che indicano tendenze di breve periodo tutt’altro che soddisfacenti. Vi era, invece, da meravigliarsi per quanti vedevano nella resilienzanel primo trimestre dell’anno il segno che il sistema economico mostrava una capacità di espansione pur in un contesto economico-finanziario internazionale sfavorevole. A fugare questa impressione basta la sfilza di cifre dall’interno e dall’estero che sono state diffuse nell’ultima settimana e che obbligano le autorità economiche a rivedere i loro piani di manovra economica, ovvero i progetti per la legge di bilancio per il 2024. Il quadro internazionale pesa non poco sull’andamento economico del Paese. Nei giorni scorsi, prima sono usciti gli indicatori ...