Neonata morta in culla | il sindaco Pirozzi | “Tragedia sconvolge nostra piccola comunità”

(Di domenica 3 settembre 2023) Santa Maria a Vico. Domani la Procura di Santa Maria Capua Vetere conferirà l’incarico per l’autopsia sul corpo delladi un mese mezzo trovatainnell’abitazione di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Sul suo corpo i sanitari del 118 hanno riscontrato la presenza di ustioni e segni come ecchimosi. L’esame autoptico si svolgerà nell’Istituto di Medicina legale presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sarà così possibile fare chiarezza sulle cause del decesso della. I genitori – il padre ha 26 anni, la mamma 19 ed hanno altri due figli di quattro e due anni – ascoltati per diverse ore in caserma hanno raccontato ai Carabinieri – secondo quanto è trapelato – che nei giorni lasi era scottata durante un bagnetto a causa di un getto di acqua ...