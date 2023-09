Neonata morta in culla | domani l’autopsia per accertare le cause

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSaràa dare qualche certezza sulledella morte delladi un mese e mezzo avvenuta in un’abitazione di Santa Maria a Vico, nel Casertano; sul corpo della piccola erano presenti, secondo quanto hanno rilevato gli operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta di soccorso, ecchimosi e scottature. I genitori della– il papà ha 26 anni, la madre 19 ed hanno due figli di due e quattro anni – hanno raccontato ai carabinieri della compagnia di Maddaloni che la piccola si era addormentata dopo aver fatto un bagnetto, senza più svegliarsi. La Procura di Santa Maria Capua Vetere e i carabinieri si aspettano chechiarisca il motivo delle ecchimosi e delle scottature. I Carabinieri hanno ascoltato i genitori e sequestrato i cellulari per ...

