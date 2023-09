Nazionale | Luciano Spalletti svela i “requisiti” per ottenere la Convocazione | dichiarazioni sorprendenti

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) È arrivato il momento di, sulla panchina dellaItaliana. Mercoledì esordio contro la Macedonia, è apparso alquanto emozionato e preso, dall’impegno che ha, per laitaliana di calcio, che ha il dovere di presentarsi in Germania l’anno prossimo ed anche ai prossimi Mondiali in Usa-Messico e Canada., vincitore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.