Napoli | Violoncelli in piazza per ricordare il giovane musicista ucciso

La sfida del bene, dell'arte, della cultura. E' quella che hanno lanciato i giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella diche hanno tenuto questa mattina un concerto in piazza in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista 24enne ucciso da un diciassettenne. A fare da scenario i Quartieri Spagnoli, la ...... è in programma un concerto didei ragazzi del Conservatorio di San Pietro a Majella, istituto che frequentava Cutolo. Domani, lunedì 4 settembre, al secondo Policlinico diè in ...La sfida del bene, dell'arte, della cultura. E' quella che hanno lanciato i giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella diche hanno tenuto questa mattina un concerto in piazza in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista 24enne ucciso da un diciassettenne. A fare da scenario i Quartieri Spagnoli, la ...

Violoncelli in concerto in zona dell'omicida di musicista ucciso Agenzia ANSA

La sfida del bene, dell’arte, della cultura. E’ quella che hanno lanciato i giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli che hanno tenuto questa mattina un concerto in piazza in ...Patrizia de Mennato, motore pulsante della vita artistica di Villa di Donato, e David Romano, curatore delle rassegne e delle sorprese di musica classica, rendono omaggio ad un gigante della musica ...