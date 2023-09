Napoli | Politano | “Lazio brava ad approfittare dei nostri sbagli”

Commenta per primo- Lazio 1 - 2 Lazio: Provedel 6,5 : gran parata su Kvara al 21', beffato sul gol di Zielinski ... Hysaj 6 : qualche problema quando arrivanoe Di Lorenzo dalle sue ...... 30' Luis Alberto (L), 32' Zielinski (N), 52' Kamada (L)(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (66' Mario Rui) Anguissa; Lobotka, Zielinski (84' Simeone);(75' ...Garcia 5 : bruttoche ha la giusta reazione dopo il primo svantaggio ma non riesce a dare l'... Hysaj 6: qualche problema quando arrivanoe Di Lorenzo dalle sue parti, ma non commette ...

La Lazio esce dal Maradona vittoriosa con il risultato di 1-2. Successo straordinario per la squadra di Sarri raggiunto grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada. Sui soci ...Politano nel post Napoli-Lazio È Matteo Politano a fare il punto della situazione nel post gara, dopo la sconfitta degli azzurri: "È mancata lucidità, la Lazio aspettava di colpirci partendo dal basso ...