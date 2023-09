Napoli | musicista ucciso | l' omicida ha giocato a carte dopo gli spari

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 settembre 2023) Emergono nuovi particolari su quanto accaduto lo scorso giovedì a, dove il 24enne Giovanbattista Cutolo ha perso la vitada un 17enne al culmine di una lite per un parcheggio. Secondo quanto raccontato al giudice per le indagini preliminari infatti, il giovane non si sarebbe reso conto della gravità di quanto acccaduto, tanto che si è allontanato dal luogo della tragedia per andare a giocare a. Il padre al suo ritorno gli avrebbe detto che in piazza Municipio, durante una rissa, era scappato il morto.