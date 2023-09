Napoli | musicista ucciso | il 16enne ha giocato a carte dopo gli spari

commenta Fotogallery -24enne ucciso in pieno centro - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -24enne ucciso in pieno centro - - > leggi dopo - - > ingrandisci ...Trapelano altri particolari su quanto accaduto giovedì scorso adove è stato ucciso il giovane24enne Giovanbattista Cutolo. Il 17enne, recidivo (si era reso protagonista in passato ......che hanno lanciato i giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella diche hanno tenuto questa mattina un concerto in piazza in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane...

Musicista ucciso a Napoli, parla il 17enne che ha sparato a Giovanbattista Cutolo: coinvolti dei maggiorenni Virgilio Notizie

AL ITTIHAD SERGIO RAMOS – Nonostante le voci relative a un (timido) interesse anche da parte della Roma, il futuro di Sergio Ramos, salvo clamorose sorprese, sarà in Arabia Saudita. AL ITTIHAD… Leggi ...E’ quella che hanno lanciato i giovani musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli che hanno tenuto questa mattina un concerto in piazza in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane ...