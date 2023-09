Napoli | l' omicidio di Giogiò | volano sedie contro la comitiva poi tre spari tra schizzi di maionese

Svolta nel caso dell'di Franca Marasco , la titolare della tabaccheria di Foggia uccisa a coltellate lunedì 28 agosto nel suo negozio. Individuato un uomo a. Il punto sulle indagini . Inquirenti quasi ...Convalidato il fermo del ...Svolta nelle indagini sull'di Franca Marasco , la titolare della tabaccheria di Foggia uccisa a coltellate lunedì 28 ...Miulli hanno identificato nella tarda serata di ieri un uomo a, ...

Napoli, musicista ucciso: gip convalida fermo 17enne e dispone carcere Sky Tg24

AGI - "Veniva davanti a me con fare minaccioso e ho fatto fuoco". La pistola "Era del gruppo e me l'ha passata un mio amico maggiorenne. Non volevo ucciderlo, ma solo difendermi". È una parte della c ...La mamma di Giogiò, Daniela Di Maggio, chiede che il funerale del figlio, ucciso da un giovanissimo dopo una lite per un parcheggio, sia un evento storico con la massima partecipazione della città. Do ...