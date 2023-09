Napoli-Lazio | una sconfitta che fa riflettere | troppe ‘montagne russe’ in una singola partita

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladi Sarri vince al Maradona per 2-1 regalando aldi Rudi Garcia la primastagionale. La primain campionato deldi Rudi Garcia porta la firma della, vittoriosa 2-1 al Maradona nella terza giornata di Serie A. Gli azzurri, dopo un ottimo primo tempo, si smarriscono nella ripresa e lasciano l’intera posta in palio ai biancocelesti. Primo tempo dominato, poi il blackout Ilparte fortissimo e mette alle corde lanei primi 45 minuti. Gli azzurri macinano gioco, creano occasioni a raffica ma non concretizzano. Al 38? la doccia fredda: contropiede fulminante dellae Luis Alberto gela il Maradona con un preciso rasoterra. L’1-0 ospite dura pochi secondi: sugli sviluppi del ...

Il noto giornalista Paolo Del Genio ha analizzato i motivi della sconfitta delper mano della, nel video in allegato che vi proponiamo. Commenta per primo Lo aveva già detto, lo ha ribadito nella pancia del Maradona dopo aver battuto ilcampione d'Italia in carica. Claudio Lotito, presidente della, ha voluto rimettere i puntini sulle i ricordando che mentre altri (i Friedkin con Lukaku) non hanno speso nulla e sono stati ...Daichi Kamada, ovvero il match - winner dellaal Maradona di, è l'undicesimo marcatore giapponese nella storia del nostro campionato. Il ragazzo ex Eintracht, dopo una prova non convincente col Genoa, improvvisamente pare aver acceso ...

Mattéo Guendouzi è sbarcato in Italia accettando l'offerta della Lazio. E nella sua prima apparizione con la maglia biancoceleste è subito andato a segno, nella partita di Serie A in casa del Napoli, ...Problema di condizione. Il Napoli cade contro la Lazio, prima sconfitta stagionale. Un k.o. maturato per diverse ragioni, ma soprattutto perché la formazione di Rudi Garcia ha mollato prima del tempo.