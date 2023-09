Napoli-Lazio | Garcia | “Quando non puoi vincere | non devi perdere”

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – “I ragazzi devono imparare chenon si può, almeno non si deve”. Ilperde in casa con laper 2-1, l’allenatore Rudi– erede di Luciano Spalletti – analizza il k.o. con una frase che ricorda per certi versi le parole usate in passato da Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, dopo alcuni passi falsi bianconeri. Ildopo 3 giornate deve inseguire il Milan. La macchina perfetta di Spalletti, passato sulla panchina della Nazionale come nuovo ct azzurro, sembra essersi inceppata. “Meritavamo di andare in vantaggio. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo sorattutto in avvio. Sull’unica uscita della poi loro hanno fatto gol, hanno avuto 100% di efficacia. Poi abbiamo pareggiato subito. Nel secondo tempo la ...

Il noto giornalista Paolo Del Genio ha analizzato i motivi della sconfitta delper mano della, nel video in allegato che vi proponiamo. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCommenta per primo Lo aveva già detto, lo ha ribadito nella pancia del Maradona dopo aver battuto ilcampione d'Italia in carica. Claudio Lotito, presidente della, ha voluto rimettere i puntini sulle i ricordando che mentre altri (i Friedkin con Lukaku) non hanno speso nulla e sono stati ...Daichi Kamada, ovvero il match - winner dellaal Maradona di, è l'undicesimo marcatore giapponese nella storia del nostro campionato. Il ragazzo ex Eintracht, dopo una prova non convincente col Genoa, improvvisamente pare aver acceso ...

Mattéo Guendouzi è sbarcato in Italia accettando l'offerta della Lazio. E nella sua prima apparizione con la maglia biancoceleste è subito andato a segno, nella partita di Serie A in casa del Napoli, ...Problema di condizione. Il Napoli cade contro la Lazio, prima sconfitta stagionale. Un k.o. maturato per diverse ragioni, ma soprattutto perché la formazione di Rudi Garcia ha mollato prima del tempo.