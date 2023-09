Napoli-Lazio 1-2 | pagelle Le politiche low cost si pagano | dall’allenatore al dopo Kim

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 settembre 2023) Ledi1-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Tornano i dolori del giovane Meret: prende quattro pappine, di cui due condonate dal solerte Colombo, e ne evita una quinta uscendo fuori dall’area sul vesuviano bianceleste. In generale, il povero Meret deve aver vissuto quasi cento minuti con animo tremebondo, temendo di essere uccellato ogni volta che ladiscendeva. Stasera è stato tutto nero, Ilaria: gli azzurri erano all blacks ma la danza maori dell’haka l’hanno fatta gli avversari, spargendo terrore e dubbi. Perdipiù il Commodo in tribuna con quelle lenti pareva il protagonista della patente pirandelliana, ossia l’incarnazione del malocchio in persona – 5 Traballante come quasi tutto, nel, stavolta. La fotografia della serata (non solo la sua) è il ...