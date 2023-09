Napoli | la difesa balla | due azzurri sul banco degli imputati

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 settembre 2023) Fase difensiva da registrare in casa: sono 3 i goal subiti in 3 giornate, ieri sera i primi su azione dopo il rigore di Frosinone. In un’estate che sembrava quella designata per l’addio di Victor Osimhen, l’unico vero top player ceduto dalè stato Minjae Kim, leader assoluto e miglior difensore dello scorso campionato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, proprio l’assenza del coreano, attualmente al Bayern Monaco, è stata una delle chiavi di svolta per la Lazio: nella seconda frazione in cui ilsi è gettato in avanti alla ricerca del recupero, le improvvise verticalizzazioni biancocelesti hanno fatto a fette la retroguardia partenopea. Troppa la porzione di campo da coprire alle spalle di Juan Jesus, che nonostante la propria dinamicità, non ha in dote lo strapotere fisico del suo ex compagno di ...