Napoli | è già crisi? Auriemma lancia l’allarme | “La benzina è finita”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo la sconfitta con la Lazio, il giornalista Raffaeleha espresso dubbi sulla condizione fisica deldi Garcia. Il giornalista Raffaele, dopo la sconfitta subita dalcontro la Lazio, ha espresso preoccupazione sulla condizione fisica della squadra di Garcia. Su Twitter,ha scritto: “Niente di così misterioso o scandaloso, nulla di cui non si sospettasse già: èla”. Secondo, ilha già esaurito le energie nonostante siamo solo all’inizio di settembre: “Qualcuno dirà: così presto? Eh sì, così presto perché Garcia ha spiegato che la preparazione è stata studiata per permettere aldi durare fino a maggio. E per avere così tanta autonomia non è ...