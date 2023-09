Napoli | addio primato | il dopo Spalletti inizia male | il dato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 settembre 2023) Unalquasi un anno: ilaveva “stracciato” la Serie A, abituando fin troppo bene i propri tifosi. Una piazza umorale come quella divive il proprio rapporto con il team cittadino sulle “Montagne russe sentimentali” che da sempre l’hanno contraddistinta. Negli ultimi 12 mesi ilha letteralmente fatto sua la Serie A, dominando il massimo campionato italiano proprio dalla gara vinta 365 giorni fa all’Olimpio di Roma contro la Lazio, una Lazio che invece ieri sera,un buon avvio di stagione, ha riportato tutti con i piedi per terra. Garcia deve trovare le giuste misure Ci vorrà tempo, la gente didovrà far suo questo concetto: l’diè stato improvviso ed ...