Napoli | 15 giocatori convocati con le nazionali | l' elenco completo

Ilriprenderà martedì gli allenamenti dopo il ko con la Lazio . Garcia dovrà fare a meno di quindici calciatori convocati con le rispettive nazionali. Da Kvaratskhelia a Osimhen, da Lindstrom a ...... Luciano Spalletti , ha trascorso la domenica a Coverciano in attesa dell'arrivo dei primiconvocati. Dopo la conferenza stampa di ieri l'ex allenatore delha deciso di restare con i .... Sono quindici i calciatori delconvocati in Nazionale per impegni internazionali. Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori sono stati inseriti nella lista del CT Spalletti per la doppia sfida di qualificazioni europee: ...

Butragueno: 'Osimhen e Kvaratskhelia giocatori da Real. Napoli molto pericoloso. Su Mbappé...' Calciomercato.com

Pedro Llompart dice: "Con Tyler Ennis arriva a Napoli un giocatore con una grande esperienza, sia in NBA che in Europa. Un giocatore molto versatile che farà migliorare tutti i suoi compagni di ...Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori sono stati inseriti nella lista del CT Spalletti per la doppia sfida di qualificazioni europee: Macedonia-Italia (9 settembre) e Italia-Ucraina (12 settembre).